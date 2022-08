400 m Hürden: Krafzik und Abuaku im EM-Finale

Abuaku überzeugte in 49,05 Sekunden und schaffte ebenso wie der norwegische Olympiasieger Karsten Warholm (48,38) den Einzug in das Finale am Freitag (22.00 Uhr/ZDF). „Ich will morgen auf jeden Fall unter 49 Sekunden laufen“, kündigte Abuaku am ARD-Mikrofon an. Constantin Preis (Sindelfingen/49,55) schied trotz einer Saisonbestleistung aus.