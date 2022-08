Athleten:"Nachwuchsförderung muss besser werden"

Zuletzt hatten unter anderem Leichtathleten wie Malaika Mihambo, Gina Lückenkemper oder Ruderer Oliver Zeidler die Strukturen im deutschen Sport vor den European Championships in München kritisiert. "Ich stimme zu, dass die Nachwuchsförderung besser werden muss", sagte Herber: "Im ersten Schritt müssen Karrieren transparent vorgezeichnet werden. Die Sportlerinnen und Sportler und auch deren Eltern müssen die Chancen und Risiken kennen, genauso wie die Einkommensmöglichkeiten und vielfältigen Unterstützungsprogramme, gerade bei Bruchstellen wie Verletzungen, Formtiefs oder dem Karriereende. So wissen sie, was sie erwartet, und können informierte Entscheidungen treffen."