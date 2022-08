Deutsches Stab-Trio im Finale - auch Duplantis dabei

Die Stabhochspringer Oleg Zernikel (Landau), Bo Kanda Lita Baehre und Torben Blech (beide Leverkusen) kämpfen bei der Heim-EM in München um die Medaillen im Stabhochsprung. Dem DLV-Trio reichten am Freitag in der Qualifikation übersprungene 5,65 m zum Einzug in die Entscheidung am Samstag (20.05 Uhr). Die eigentliche Qualifikationshöhe von 5,80 m wurde gar nicht mehr aufgelegt.