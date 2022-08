Diamond League: Klosterhalfen Zwölfte über 3000 m

Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) ist gut eine Woche nach ihrem EM-Triumph von München mit einer unauffälligen Leistung in den Leichtathletik-Alltag zurückgekehrt. Die 25-Jährige lief beim Diamond-League-Meeting in Lausanne am Freitag über 3000 Meter auf Rang 12, in 8:45,36 Minuten blieb sie über ihrer Saisonbestleistung (8:40,44). In der vergangenen Woche hatte Klosterhalfen sich über 5000 Meter zur Europameisterin gekürt.