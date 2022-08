Kaul: "Totgesagte deutsche Leichtathletik lebt"

Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul (Mainz) sieht in dem goldenen Dienstagabend bei der Heim-EM in München einen Hoffnungsschimmer für die deutsche Leichtathletik. "Wer den heutigen Abend hier im Stadion gesehen hat, der weiß, dass die in Eugene noch totgesagte deutsche Leichtathletik zumindest noch ein bisschen lebt", sagte Kaul mit einem Lächeln.