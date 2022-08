Lückenkemper: Entscheidung über Staffel-Start am Samstag

Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) wird „wahrscheinlich erst am Samstag“ über ihren Start in einem möglichen Finale mit der 4x100m-Staffel am Schlusstag der Heim-EM in München entscheiden. „Wir müssen wirklich gucken, inwiefern das mit dem Bein und mit den Nähten funktioniert. Aber wir sind da echt guter Dinge“, sagte Lückenkemper im Sky-Interview: „Wir haben ein wirklich hervorragendes medizinisches Team hier mit vor Ort, die wirklich einen unfassbar guten Job machen in meiner Betreuung.“