Lückenkemper nach EM-Titel im Krankenhaus

Ob Lückenkempers Start in der 4x100m-Staffel am Schlusstag der Heim-EM in München gefährdet ist, ließ sich am Dienstagabend noch nicht absehen. Am Sonntag peilt das DLV-Quartett mit Tatjana Pinto (Wattenscheid), Alexandra Burghardt (Burghausen) und Lückenkemper (Berlin) nach WM-Bronze auch eine EM-Medaille an.