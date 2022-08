Leichtathletik-EM Pinto und Haase im Halbfinale über 100 m

Das Finale (22.25 Uhr) steigt ebenfalls am Dienstagabend, als Favoritinnen gelten die Titelverteidigerin und Jahresbeste Dina Asher-Smith (10,83), Daryll Neita (10,90/beide Großbritannien) sowie die starke Schweizerin Mujinga Kambundji (10,89). Lückenkemper ist mit ihren 10,99 Sekunden die Nummer vier in diesem Jahr in Europa.