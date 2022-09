Diamond League: Kovacs stößt nah an den Weltrekord heran

Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister Joe Kovacs hat am ersten Tag des Finals der Diamond League in Zürich für ein Glanzlicht gesorgt. Der US-Amerikaner stieß auf dem Sechseläutenplatz in der Innenstadt 23,23 Meter und blieb damit nur 14 Zentimeter unter dem Weltrekord seines Landsmanns Ryan Crouser, der mit 22,74 m den zweiten Platz belegte. Kovacs' Stoß war der drittweiteste der Geschichte in einem offiziellen Wettkampf.