Harting über Leichtathletik: "Die Tapete ist ab"

In der Leichtathletik müssten „mehr Macher“ in die Verantwortung, damit es besser wird, es müsste „ein neuer Geist rein“, sagte Harting. Der Weltmeister von 2009, 2011 und 2013 wäre „mit einer gut bezahlten Position“ bereit, der Leichtathletik zu helfen. Generell seien mehr Profis in den entscheidenden Positionen wichtig: „Man kriegt mit Geld die Leistung einfach hoch.“