Leichtathletik: Nach historisch schwacher WM: DLV will "schonungslose" WM-Analyse zeitnah präsentieren

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) will die Ergebnisse der Analyse zur historisch schwachen WM in Eugene zeitnah präsentieren. „Wir gehen damit diese oder nächste Woche an die Öffentlichkeit, um unser Statement abzugeben“, sagte Chefbundestrainerin Annett Stein in einer Medienrunde am Montag in Dortmund. Die Analyse sei „schonungslos“ und „allumfassend“ gewesen.