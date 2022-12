Schutzengel für Olympiasieger Rudisha nach Notlandung

Zu den Ursachen der Maschinenprobleme machte Rudisha, der sich auf dem Rückflug von den Massai Olympics in seiner südkenianischen Heimatregion befand, keine konkreten Angaben. „Nach sieben oder acht Minuten in der Luft gab der Motor plötzlich nichts mehr von sich. Der Pilot sah eine freie Fläche, wo er versuchte, das Flugzeug zu landen. Aber ein Flügel prallte gegen einen Baum, das Flugzeug begann zu trudeln und landete schließlich auf dem felsigen Feld“, erzählte der Ex-Sportler in einem weiteren Interview mit der BBC lediglich: „Der Pilot hat einen unglaublichen Job gemacht, das Flugzeug so stabil zu halten.“