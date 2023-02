Duplantis über Stab-Weltrekord: "Höchste Priorität"

Während Duplantis seinen Start bei der Hallen-EM (2. bis 5. März) weiterhin offen lässt, deutete Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (29) in Berlin an, dass sie in knapp einem Monat auf Medaillenjagd gehen will. "Der Start ist sehr wahrscheinlich in Istanbul. Das ist ein Titel, den ich bisher nicht gewonnen habe", sagte die Weltmeisterin, die vor knapp zwei Wochen in Düsseldorf mit 6,83 m in die Saison eingestiegen war: "In Berlin will ich da anfangen, wo ich in Düsseldorf aufgehört habe."