Leichtathletik: Duplantis verpasst Weltrekord beim ISTAF Indoor

Der Olympiasieger scheiterte zwar an der Weltrekordhöhe von 6,22 m, übersprang am Freitag in der Mercedes-Benz Arena vor 11.850 Zuschauern aber 6,06 m und knackte damit seinen Meeting-Rekord aus dem vergangenen Jahr (6,03). Erst in der vergangenen Woche war der Welt- und Europameister aus Schweden mit 6,10 m in die Saison eingestiegen, das hatte vor ihm noch niemand geschafft.