Mihambo siegt beim ISTAF Indoor

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat sich rund eine Woche vor den deutschen Hallen-Meisterschaften in guter Form präsentiert. Beim ISTAF Indoor in Berlin sicherte sich die Weltmeisterin am Freitag mit 6,81 m den Sieg. Vor knapp zwei Wochen war Mihambo, die mit ihrer persönlichen Hallenbestleistung von 7,07 m den Meeting-Rekord hält, mit 6,83 m in Düsseldorf in die Weitsprung-Saison gestartet.