Jacobs muss sich bei Cecccarelli-Sieg mit EM-Silber begnügen

100-m-Olympiasieger Marcell Jacobs hat sich bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Istanbul mit der Silbermedaille begnügen müssen.

Der Titelverteidiger wurde im 60-m-Finale am Samstag von seinem Landsmann Samuele Cecccarelli bezwungen, den beiden Italienern gelang in 6,48 und 6,50 Sekunden ein Doppelsieg. Bronze ging an den Schweden Henrik Larsson (6,53).