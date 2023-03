Mihambo: „Hungrig auf große Weiten sein“

Weitsprung-Königin Malaika Mihambo hat nach ihrem undankbaren vierten Platz bei der Hallen-EM in Istanbul sofort den Fokus auf den Sommer gerichtet. Dass es mit dem ersehnten ersten Titel unter dem Hallendach nichts geworden ist, sei auch „eine gute Motivation, weiter an sich zu arbeiten und im Sommer hungrig auf große Weiten zu sein“, sagte die Olympiasiegerin und Weltmeisterin.

In der Ataköy Arena habe sie "keinen Sprung richtig am Brett erwischt", sagte Mihambo, die nach ihren 6,83 m ohne Medaille blieb. Gold sicherte sich überraschend die Britin Jazmin Sawyers mit starken 7,00 m. Dahinter holten Larissa Iapichino (6,97/Italien) und Europameisterin Ivana Vuleta aus Serbien (6,91) Platz zwei und drei.

Im Sommer will Mihambo dann wieder jubeln, bei der WM in Budapest peilt die 29-Jährige ihren dritten Titel in Serie an. „Im Sommer ist die Saison auch viel länger. So hat man mehr Zeit, an den Feinheiten zu arbeiten. Der absolute Höhepunkt wird draußen gesetzt“, sagte sie: „Darum wird das Niveau im Sommer auch besser sein.“