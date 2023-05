"Hat den Sport verändert": Trauer um Leichtathletik-Legende

Der US-Amerikaner triumphierte insbesondere in der ersten Hälfte jenes Jahrzehnts in seiner Sportart wie kaum ein anderer.

Seinen weitesten Sprung landete Boston am 29. Mai 1965 mit einer Weite von 8,35 Metern - und stellte somit seinen sechsten Weltrekord innerhalb von sechs Jahren auf.

Am Sonntagmorgen starb der ehemalige College-Athlet und Olympionike im Alter von 83 Jahren in den USA. Todesursache, so berichten diverse US-amerikanische Medien, sollen die Folgen eines Schlaganfalls gewesen sein.