Showdown der Sprint-Superstars noch vor der WM

Olympiasieger gegen Weltmeister, Lamont Marcell Jacobs gegen Fred Kerley: Noch vor der WM in Budapest (19. bis 27. August) kommt es zum spektakulären Sprint-Showdown der beiden schnellsten Männer der Welt.

Jacobs und Kerley werden beim Diamond-League-Meeting in Florenz am 2. Juni gegeneinander antreten, wie die Veranstalter am Dienstag bekannt gaben. „Es ist Showtime, los geht‘s“, twitterte Jacobs.