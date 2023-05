Mihambo: "Ich will wieder angreifen"

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) startet mit einem guten Gefühl in die Freiluftwettkämpfe des WM-Jahres. "Ich bin sehr motiviert für die neue Saison, auch wenn die Hallensaison nicht ganz wie erwartet gelaufen ist. Aber das ist der Sport. Ich habe großen Hunger und will wieder angreifen", sagte die Weltmeisterin den Stuttgarter Nachrichten.

Mihambo hatte bei der Hallen-EM in Istanbul Anfang März erstmals seit Jahren nicht auf dem Podest gestanden und sich mit dem vierten Platz zufriedengeben müssen. In diesem Jahr bildet die WM in Budapest (19. bis 27. August) den Saisonhöhepunkt, dort kann Mihambo den Hattrick perfekt machen und das dritte WM-Gold in Folge gewinnen.