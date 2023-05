Olympiasiegerin Thiam startet in Ratingen

Das Mehrkampf-Meeting der Leichtathleten in Ratingen kann sich über eine prominente Starterin freuen. Die zweimalige Siebenkampf-Olympiasiegerin Nafissatou Thiam hat ihren Auftritt bei den Wettkämpfen am 17. und 18. Juni angekündigt. Die 28 Jahre alte Welt- und Europameisterin aus Belgien plant bei ihrem ersten Wettkampf der Saison allerdings keinen kompletten Siebenkampf, sondern will in einigen Disziplinen ihre Form testen. Das gab ihr Management bekannt.