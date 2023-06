Diamond League: US-Teenie Knighton knackt Bolt-Rekord

Ein US-Teenager sprintet in die Geschichtsbücher!

Erriyon Knighton hat bei der fünften Station der Diamond League in Oslo den zehn Jahre alten Meeting-Rekord von Usain Bolt über 200 m geknackt.

Der WM-Dritte war in 19,77 Sekunden drei Hundertstel schneller als der Superstar aus Jamaika im Jahr 2013. Der 19-jährige Knighton stellte damit zugleich eine Weltjahresbestzeit auf, der Kölner Joshua Hartmann wurde mit seiner Saisonbestleistung von 20,39 Sechster.

Rekord-Flut und Festspiele für Ingebrigtsen und Warholm

Für ein weiteres Highlight der traditionsreichen Bislett Games sorgte die Ivorerin Marie-Josee Ta Lou, die über 100 m in 10,75 Sekunden den sogar 25 Jahre alten Meeting-Rekord der später als Dopingsünderin überführten Marion Jones (USA) unterbot.

Dem Norweger Jakob Ingebrigtsen gelang zudem über 1500 m in 3:27,95 ein Europarekord. Zudem stieg Lokalmatador Karsten Warholm (Norwegen) in 46,52 Sekunden mit der viertbesten Zeit der Geschichte über 400 Meter Hürden in die Saison ein.