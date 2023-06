Leichtathletik-Revolution bei einer Traditionsdisziplin? Stars warnen

Höhere Hürden in der Leichathletik? Stars dagegen

„Elf Sekunden? Auf jeden Fall“

Als erste Frau unter der damals „magischen Marke“ von 13,0 Sekunden war die aus Magdeburg stammende DDR-Athletin Karin Balzer vor mehr als einem halben Jahrhundert im Juli 1969 in Ostberlin in handgestoppten 12,9 Sekunden geblieben. Den ersten Weltrekord im Zeitalter der elektronischen Zeitmessung hatte Balzers Teamkollegin Annelie Ehrhardt aus Hötensleben 1972 bei der Olympia-Premiere des Hürdensprints in München bei ihrem Goldmedaillengewinn in 12,59 Sekunden aufgestellt. Die deutsche Bestmarke von 12,42 Sekunden hält die ehemalige DDR-Athletin Bettine Jahn (Karl-Marx-Stadt/Chemnitz) seit Juni 1983.