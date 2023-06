Neugebauer-Rekord macht auch Kaul „Mut“

Dass Neugebauer in der Vorwoche den alten Rekord von Jürgen Hingsen geknackt hatte, "hat auch mich sehr überrascht", sagte Kaul, der am Wochenende in Ratingen seinen ersten Zehnkampf des Jahres bestreiten wird: "Nach seinem ersten Zehnkampf Ende März war klar, dass er eine gute Punktzahl machen würde. Ich hatte vielleicht 8600 Punkte erwartet, aber nicht über 8800. Ganz stark. Das freut mich wirklich für ihn, ich kenne ihn ja schon lange. Und es ist schön, dass wir uns um den Zehnkampf in Deutschland erst einmal keine Sorgen machen müssen."

In Ratingen macht Kaul seinen ersten Zehnkampf seit seinem EM-Triumph von München und peilt dabei die Olympia-Norm von 8460 Punkten an. „Ich freue mich, dass ich endlich loslegen kann“, sagte der Mainzer, der auf dem Weg nach Paris bei der WM in Budapest (19. bis 27. August) für Furore sorgen will: „Im August zählt es, Budapest habe ich immer im Hinterkopf - die WM ist das große Saisonziel. Da muss ich in Topform sein.“