Die Finals: Länderwertung soll Wettbewerb fördern

Der Finals-Geschäftsführer hatte bereits auf einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag geäußert, diesbezüglich "nicht in der Ernsthaftigkeit übertreiben" zu wollen und die Neuerung "ein bisschen augenzwinkernd" zu sehen.

Bei den Finals werden ab Donnerstag fast ausschließlich in der Rhein-Ruhr-Region 159 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Die Leichtathletik-Wettbewerbe (bis auf Stabhochsprung) werden in Kassel ausgetragen, Schwimmen findet in Berlin statt.