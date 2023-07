Para-WM: Kappel holt erneut Kugel-Silber

Kugelstoßer Niko Kappel (Schwäbisch-Gmünd) hat bei der Para-Leichtathletik-WM in Paris den zweiten Titel seiner Karriere knapp verpasst, aber Silber gewonnen. Der 28-Jährige verbesserte seine Saisonbestleistung auf 14,49 m und musste sich in einem hochklassigen Wettbewerb in der Klasse F41 nur dem Usbeken Bobirjon Omonow geschlagen geben. Der Paralympics-Sieger von Tokio kam auf 14,73 m und blieb mit dem neuen Meisterschaftsrekord nur 26 Zentimeter unter Kappels Weltrekord. Dritter wurde der US-Amerikaner Hagan Landry (13,48).