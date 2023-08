Hambüchen: Beim Heiratsantrag aufgeregter als in Rio 2016

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen war bei seinem Heiratsantrag nervöser als beim Gewinn der Goldmedaille 2016 in Rio de Janeiro. „Ich würde sage, dass ich beim Antrag aufgeregter war als in Brasilien damals, und das will was heißen“, sagte der ehemalige Reck-Weltmeister im Interview mit der Zeitschrift Fitness-Management international.