Leichtathletik: Coe als Weltverbands-Präsident wiedergewählt

Der zweimalige Olympiasieger Sebastian Coe ist als Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics (WA) wiedergewählt worden. Der 66-jährige Brite hatte beim Kongress in Ungarns Hauptstadt Budapest keinen Gegenkandidaten. Coe führt den Verband seit 2015, seine dritte und letzte Amtszeit dauert bis 2027.

Der ehemalige Weltklasse-Mittelstreckler trat vor acht Jahren die Nachfolge des skandalumwitterten Senegalesen Lamine Diack an, der den Weltverband jahrelang nach Gutsherrenart geführt hatte. Coe stieß wichtige Reformen an und profilierte sich zudem in der Russland-Frage.