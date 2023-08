Leichtathletin verhaftet! Verrückte Doping-Flucht hat späte Folgen

Die gesperrte französische Langstreckenläuferin Clémence Calvin ist laut L‘Équipe in Marseille in Untersuchungshaft genommen worden, wie auch ihr Ehemann und Trainer Samir Dahmani. Er soll ihr geholfen haben beim Versuch, sich auf Aufsehen erregende Weise einer Dopingprobe zu entziehen.

Clémence Calvin flüchtete 2019 vor Doping-Kontrolleuren

Der Vorfall ereignete sich am 27. März 2019 in Marokko: Die Marathon-Vizeeuropameisterin von Berlin 2018 floh laut Angaben der AFLD auf offener Straße in Marrakesch vor der unangekündigten Dopingkontrolle.