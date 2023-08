Nach Dopingtest-Wirbel: Amusan startet locker in die WM

Unbeeindruckt von ihren drei verpassten Dopingtests ist Titelverteidigerin Tobi Amusan (Nigeria) über 100 m Hürden in die Leichtathletik-WM gestartet. Die Weltrekordlerin und Titelverteidigerin legte 12,48 Sekunden in ihrem Vorlauf hin und zog damit locker in das Halbfinale (Mittwoch, 20.40 Uhr/ZDF und Eurosport) ein.