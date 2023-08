Reformen: Lückenkemper wünscht sich mehr Einbindung

Lückenkemper zeigte aber auch Verständnis für den DLV. "Das, was sich der DLV vorgenommen hat, ist nichts, was man heute auf morgen so umgesetzt bekommt. Vor allem, wenn man Athleten mit einbinden will, ist das während einer Saison auch unfassbar schwierig", sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres, die am Sonntag mit den Vorläufen über 100 m (12.10 Uhr) in die WM in Budapest einsteigt: "Das ist keine einfache Aufgabe, aber ich habe einige gute Gespräche gehabt und glaube schon, dass der Verband an sich da auf einem guten Weg ist. Von daher bin ich gespannt, wie es dieses Jahr läuft."