Coleman siegt bei Wiedersehen von Jacobs und Kerley

Christian Coleman hat den Sprintstars Marcell Jacobs und Fred Kerley bei ihrem lang erwarteten ersten Duell seit zwei Jahren in der Diamond League die Show gestohlen. Beim Meeting der Leichtathleten in Xiamen/China siegte der WM-Fünfte aus den USA über 100 m in der Jahresweltbestzeit von 9,83 Sekunden vor dem Jamaikaner Kishane Thompson (9,85), sein Landsmann Kerley (9,96) wurde Dritter, der Italiener Jacobs nur Siebter (10,05).