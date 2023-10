Indien auch für Coe der Sportmarkt der Zukunft

Wie IOC-Chef Thomas Bach sieht auch Leichtathletik-Präsident Sebastian Coe (67) Indien als Sportmarkt der Zukunft. „Es macht wirtschaftlich und sportlich Sinn: Ich möchte, dass Indien so viele unserer Events wie möglich ausrichtet“, sagte der Spitzenfunktionär des Weltverbandes WA am Samstag vor Beginn der IOC-Session in Mumbai.

Die Leichtathletik im bevölkerungsreichsten Land der Welt ist im Aufwind: Bei den Asia Games in China gewann Indien 29 Medaillen - so viele wie nie zuvor. Speerwerfer Neeraj Chopra hat nach seinem Olympiasieg von Tokio und dem WM-Titel 2023 in Budapest Euphorie ausgelöst und einen Bekanntheitsgrad in seiner Heimat wie sonst nur die Stars der Nationalsportart Cricket erreicht.