Kiew veranstaltet ersten Marathon seit Kriegsausbruch

In Kiew hat am Sonntag erstmals seit dem Start des russischen Angriffskriegs ein vollumfänglicher Marathon stattgefunden. Mehr als 5000 Personen nahmen bei der Veranstaltung in der ukrainischen Hauptstadt teil, gaben die Veranstalter bekannt. Die Hälfte des Erlöses ist nach Angaben der Organisatoren für den Kauf von Ausrüstung für das Militär vorgesehen.