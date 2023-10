"Racial Profiling" bei Sprinterin: Zwei Polizisten entlassen

Bei einer Polizeikontrolle der WM-Dritten Bianca Williams (29) haben zwei britische Beamte „grobes Fehlverhalten“ begangen. Das ist das Ergebnis einer Disziplinaranhörung am Mittwoch in London. Williams, die mit der britischen Staffel über 4x100 m bei der WM in Budapest Bronze und 2018 in Berlin Gold gewann, hatte der Polizei „Racial Profiling“ vorgeworfen. Nur wegen ihrer Hautfarbe sei es zu mehreren Personenkontrollen gekommen. Die Polizisten wurden entlassen.