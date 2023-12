Mihambo springt wieder in Düsseldorf und Berlin

Weitsprung-Star Malaika Mihambo (29) hat auf ihrem Weg zum Comeback zwei weitere Starts zugesagt. Die Olympiasiegerin wird beim ISTAF Indoor am 4. Februar in Düsseldorf und am 23. Februar in Berlin springen, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Ihren ersten Wettkampf nach ausgeheilter Muskelverletzung bestreitet Mihambo am 20. Januar beim Hallen-Meeting in Dortmund.