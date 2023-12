Nach verpasster WM: Mihambo feiert Comeback in Dortmund

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo feiert ihr Comeback nach auskurierter Muskelverletzung am 20. Januar beim Hallen-Meeting in Dortmund. Dies teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Die 29-Jährige hatte sich im vergangenen Sommer bei der DM verletzt und in der Folge ihren WM-Titel in Budapest nicht verteidigen können.