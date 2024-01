Krause überzeugt nach Babypause erneut

Die Zeit von 2:06,39 Minuten über 800 m bedeutete für Krause eine persönliche Bestleistung in der Halle. Den Sieg in Frankfurt sicherte sich in allen drei Rennen im Schlussspurt ihre Trainingspartnerin Olivia Gürth. "Die Endschnelligkeit bei Gesa wird in den nächsten Rennen sicherlich noch dazukommen", sagte Gürth.