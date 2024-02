Bei Storl-Abschied: Ogunleye und Ristl holen die Kugel-Titel

Ogunleye hatte sich zuletzt auf 19,57 m gesteigert und liegt in der Hallensaison derzeit auf Platz drei in der Welt - die WM-Finalistin von Budapest gehört zu den wenigen Hoffnungen im deutschen Team für die anstehende Hallen-WM in Glasgow (1. bis 3. März).

Im Rahmen der Kugelstoß-Wettbewerbe zum Auftakt der Hallen-Meisterschaften wurde Storl noch einmal für seine große Karriere gefeiert, der 33-Jährige hatte sich 2011 in Daegu zum jüngsten Kugelstoß-Weltmeister der Geschichte gekürt und seinen Titel zwei Jahre später erfolgreich verteidigt. 2012 in London gewann der Sachse Olympia-Silber, zudem wurde er dreimal in Serie Europameister. „Ich bin schon sehr zufrieden, ich habe ja ganz schön was erreicht“, hatte Storl zu seinem offiziellen Karriereende gesagt.