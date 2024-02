Coe und Kenias Staatschef besuchen Kiptums Begräbnis

Demnach werde die Trauerfeier für Kiptum in dessen Heimatdorf Chepsamo stattfinden, die kenianische Regierung werde diese wie auch das Begräbnis selbst mitorganisieren. "Zu Ehren eines wahren Nationalhelden wird die Regierung Kiptums Familie dabei unterstützen, ihm einen würdigen und heldenhaften Abschied zu bereiten", hieß es in einem Statement aus Nairobi.

Der erst 24 Jahre alte Kiptum war am Sonntagabend bei Eldoret in der Nähe seines Wohnortes bei einem Verkehrsunfall wie auch sein ruandischer Trainer Gervais Hakizimana ums Leben gekommen. Im Oktober hatte er den damaligen Weltrekord von Kipchoge in Chicago pulverisiert, in 2:00:35 Stunden war er 34 Sekunden schneller als sein Landsmann.