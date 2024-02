Dopingtests verpasst: Vizeweltmeister Mohamed Katir gesperrt

Katir gehörte zu den Medaillenanwärtern für die Olympischen Spiele in Paris. 2022 war der gebürtige Marokkaner in Eugene WM-Dritter über 1500 m geworden, ein Jahr später verpasste er den 5000-m-Titel bei der WM in Budapest als Zweiter hinter dem Norweger Jakob Ingebrigtsen nur um 14 Hundertstel.