6347 Punkte: Neugebauer bricht deutschen Hallenrekord

Leo Neugebauer hat einen weiteren Legenden-Rekord geknackt - und sich für die Olympia-Saison in Stellung gebracht.

Nachdem der deutsche Shootingstar im vergangenen Jahr bereits den deutschen Zehnkampf-Rekord von Jürgen Hingsen verbessert hatte, landete er bei den NCCA Indoor Championships in Boston den nächsten Coup - dieses Mal im Siebenkampf.

Persönliche Bestmarken im Hoch- und Stabhochsprung

Mit 6.347 Punkten lag Neugebauer 56 Zähler vor der alten Bestmarke, die seit 2002 im Besitz von Frank Busemann (6.291 Punkte) war. Vor einem Monat hatte er den deutschen Rekord bei einem Meeting in Albuquerque mit 6.219 Punkten noch verfehlt.

Der 23-Jährige begann am Freitag mit 6,98 über 60 Meter, 7,73 Meter im Weitsprung, 16,72 Meter im Kugelstoßen und 2,09 Meter im Hochsprung (persönliche Bestmarke).

Am Samstag ließ Neugebauer dann 8,25 Sekunden über 60 Meter Hürden, 5,16 Meter im Stabhochsprung (persönliche Bestmarke) und 2:46,42 Minuten über 1000 Meter folgen.

In der ewigen Hallen-Bestenliste steht Neugebauer nun auf Rang 21. Die Jahresbestleistung im Siebenkampf hält der Schweizer Simon Ehammer, der vor einer Woche in Glasgow 6418 Punkte erreicht hatte.

Hoffnungsträger der deutschen Leichtathletik

Erst im vergangenen Juni hatte Neugebauer, der an der University of Texas studiert und in Deutschland für den VfB Stuttgart startet, den 39 Jahre alten deutschen Zehnkampf-Rekord von Jürgen Hingsen auf 8836 Punkte verbessert und sich zum Hoffnungsträger der kriselnden deutschen Leichtathletik aufgeschwungen.