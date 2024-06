Ingebrigtsen macht historisches drittes EM-Double perfekt

Leichtathletik-Star Jakob Ingebrigtsen hat das historische dritte EM-Double scheinbar mühelos perfekt gemacht. Norwegens Wunderläufer triumphierte am Mittwoch zum Abschluss der Titelkämpfe in Rom über die 1500 m in Meisterschaftsrekord von 3:31,95 Minuten und mit großem Vorsprung vor dem Belgier Jochem Vermeulen (3:33,30), Bronze ging an Pietro Arese aus Italien (3:33,34).