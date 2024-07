Doping-Vergehen: Marathonläufer für sieben Jahre gesperrt

Cherono gewann in seiner bisherigen Laufbahn mehrere bedeutende Marathonläufe, unter anderem 2019 die Wettbewerbe in Chicago und Boston. In Kenia war es bei Langdistanzläufern in den vergangenen Jahren immer wieder zu Dopingfällen gekommen. Erst im April 2023 hatte die AIU großflächiges Doping in dem Land angeprangert.