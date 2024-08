"Coole Show abliefern": Neugebauer und Co. heiß auf ISTAF

Es kribbelt bei Leo Neugebauer. „Die Vorfreude ist riesig“, sagte der Zehnkampf-Star dem SID mit Blick auf das ISTAF in Berlin am Sonntag (ab 15.30 Uhr/ARD): „Das ist mein erster Wettkampf seit Ewigkeiten in Deutschland.“ Und auch Sprint-Ass Gina Lückenkemper ist heiß auf ihr Lieblingsmeeting.