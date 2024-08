Duell in Zürich: Sprint-Show zwischen Duplantis und Warholm

Wer ist schneller - Armand Duplantis oder Karsten Warholm? In der Schweiz kommt es Anfang September zu einem ungewöhnlichen Sprint-Duell zweier Leichtathletik-Stars. Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis (24) und Hürden-Ass Karsten Warholm (28) treten am Vorabend des Diamond-League-Meetings in Zürich am 4. September über 100 Meter gegeneinander an. Der Ausgang des Sprints scheint völlig offen.