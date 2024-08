Leichtathletik: Kurioses Duell der Weltrekordhalter

Auf dieses Duell freuen sich die Leichtathletik-Fans schon seit geraumer Zeit, nun ist es endlich so weit. Beim Diamond-League-Meeting Weltklasse am 4. September in Zürich duellieren sich Hürden-Spezialist Karsten Warholm und Stabhochspringer Armand Duplantis im 100-Meter-Sprint.