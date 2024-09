Leichtathletik-Superstar beendet Saison

Der 400-Meter-Hürden-Olympiasieger von 2021 wird am Wochenende beim Finale der Diamond League in Brüssel nicht antreten und auch danach keine Wettkämpfe mehr machen, wie er mitteilte. Grund für seinen Entschluss sind Verletzungsbeschwerden, die nach dem 100-Meter-Duell mit Stabhochspringer Armand Duplantis vergangene Woche in Zürich zum Vorschein gekommen sind.