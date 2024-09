Nach Feuer-Attacke: Cheptegeis Angreifer verstorben

Vier Tage nach dem grausamen Tod von Olympia-Teilnehmerin Rebecca Cheptegei aus Uganda ist auch deren mutmaßlicher Angreifer seinen Verletzungen erlegen. Das bestätigte das behandelnde Krankenhaus in Kenia der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Dickson Ndiema Marangach, der ehemalige Lebensgefährte der Marathonläuferin, hatte die 33-Jährige laut Polizeiangaben am 1. September in ihrem Haus mit Benzin übergossen und angezündet. Dabei erlitt auch Marangach schwere Brandverletzungen.