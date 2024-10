Marathon: Chepngetich pulverisiert Frauen-Weltrekord

Die kenianische Langstreckenläuferin Ruth Chepngetich hat den Weltrekord im Marathon pulverisiert. Die 30-Jährige blieb in Chicago in 2:09:57 Stunden als erste Frau überhaupt unter 2:10 Stunden. Damit verbesserte die ehemalige Weltmeisterin die Bestmarke, die die Äthiopierin Tigist Assefa (2:11:53) 2023 in Berlin aufgestellt hatte, um 1:56 Minuten.